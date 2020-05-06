‘Fondan kime para verildi belli değil’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) borcunun 2018 yılında ikiye katlandığını; fon bünyesinde kullandırılan 641 milyar TL tutarındaki avans ve kredinin 500 milyar TL’sinin kimlere ve hangi amaçla verildiğinin bilinmediğini açıkladı.

CHP’li Toprak, denetimi yasal süresinden 7 ay sonra gerçekleştirilen TVF’nin denetleme raporunun ayrıntılarını ele aldı. Toprak, “2018 yılında TVF’nin kullandırdığı 641 milyar TL’lik avans ve kredinin 500 milyar TL’sinin “şahıslara” verildiği belirtiliyor. Bu şahısların kim ve kaç kişi olduğu, bu kişilere neden yüz milyarlarca TL avans ya da kredi verildiği, hangi amaçla bu paraların kullanıldığı bilgisi yok. 2018 yılı boyunca TVF Yönetim Kurulu hiç toplanmamış” dedi. Toprak Türkiye’de aile şirketi gibi yönetilen bir fondaki kamu varlıkları ve kaynaklarının her türlü denetimden uzak ve keyfi bir şekilde kullanıldığını ekledi. l ANKARA