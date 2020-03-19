Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi
7 Hazirana kadar yok.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi Formula 1 oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya Grand Prix ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Sezon öncesinde iptal edilen Çin GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı.
FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.
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