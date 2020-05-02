Fransa, sağlık alanındaki OHAL uzatılıyor
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. Fransa’da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz’a kadar uygulanmasına karar verildi.
Sağlık Bakanı Olivier Véran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Öte yandan Fransa’da 17 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs’ta sona eriyor.
Video Haberler
- 'Karanlık ilişkileri deşifre ettikleri için hapisteler'
- Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada
- Kısıtlama dinlemediler sokak ortasında dans ettiler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!