Fransa'da 562 kişi daha yaşamını yitirdi!

14 Nisan 2020 Salı, 21:12

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, 'Yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 529'a yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 292 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1125 artarak 28 bin 805'e çıktığını belirtti.

HALKIN YÜZDE 5-10'UNUN KOVİD-19'LA TANIŞTI

Jerome Salomon, halkın yüzde 5-10'unun Kovid-19'la tanışmış olabileceğini belirtti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.