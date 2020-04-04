Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü
Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı Fransa'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi.
Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
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