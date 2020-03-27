Fransa'da hızlı trenler ambulans yapıldı

27 Mart 2020 Cuma, 17:55

Faransa'da 50 doktordan oluşan özel bir ekip, Strazburg’daki gardan hareket eden TGV ile koronavirüsten etkilenen 20 hastayı, 6 saatlik kısa bir süre içinde Nantes’taki hastanelere yetiştirdi.



HASTALAR NASIL TAŞINIYOR

Her vagona dört hasta alınarak toplam beş vagona yerleştirildi, üst kısımları materyallerin dolaşımı ve hemşireler için kullanıldı. Her birinde, bir anestezist-resüsitatör, stajyer, hemşire anestezisti ve üç hemşireden oluşan bir sağlık ekibi yer aldı.

Angers hastanesinde yoğun bakım ünitesi başkanı Profesör Alain Mercat, "Seçilen hastalar son derece ciddi değil. Bunlar ulaşım için risk olmayan insanlar. Solunum yardımı altında. Küçük yüksek performanslı cihazlar kullanılarak havalandırılıyor. En riskli andı. Angers'daki ilk durak sırasında 10 hasta indi. Bunlardan altısı ambulansla Angers Üniversitesi Hastanesi'ne, dördü ise Le Mans'a nakledildi. Nantes'taki terminalde, 6 hasta indi. Diğer dört hasta ambulansla La Roche-sur-Yon'a doğru yola çıktı'' İfadelerini kullandı.

49 yaşındaki Ambulans şefi François Templier operasyondan önce açıklanan çok sayıda koordinasyon çalışması olacak. Bunlar karmaşık transferler."Bu nedenle büyük bir güvenlik çevresi oluşturulması gerekiyordu. Ambulansa girdiklerinde, ilk hasta sağlığı kontrolü ve ikinci odalarına ulaşır ulaşmaz yapılacaktı. Daha sonra ailelerini hastalara moral vermeleri için arayacağız" diye konuştu.