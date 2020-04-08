Fransa'da koronavirüs nedeniyle 6,3 milyon kişi işsiz kaldı!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 21:13

Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 6,3 milyona yükseldiğini belirtti. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 19,6 milyar avro olduğunu kaydetti.

İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

10 BİN 869 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bin 869'a yükseldiğini belirtti.

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını söyledi.

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI 4'ÜNCÜ ÜLKE

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.