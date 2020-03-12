Fransa'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatılacak

12 Mart 2020 Perşembe, 23:15

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir" açıklamasında bulundu.

SEÇİM İPTALİ YOK, OKULLAR KAPATILDI

Macron, uzmanların görüşüne dayanarak pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmeyeceğini belirtti.

Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını duyuran Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi.

Macron, hastanelerde acil olmayan ameliyatların da erteleneceğini kaydetti.

Kovid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlere ekonomik yardım yapılacağını kaydeden Macron, salgın nedeniyle şirketlerin vergi ödemelerinin ertelenebileceğini ifade etti.

SINIRLARIN KAPATILMASI

Virüs ile mücadele etmek için sınırları kapatma kararı alınabileceğini ifade eden Emmanuel Macron, ancak bu kararın Avrupa ülkeleriyle alınması gerektiğini belirtti.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi. Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.