Fransa'da koronavirüse karşı dijital takip dönemi
Fransa, Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşlarını dijital takibe almayı planlıyor
Fransız hükümetinin, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, vatandaşları akıllı telefon uygulaması üzerinden takip edecek bir sistem üzerinde çalıştığı bildirildi.
Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, hükümetin hayata geçirmeye karar verdiği "StopCovid" projesi kapsamında, akıllı telefonlar için bir uygulama geliştirileceğini, böylece insanların dijital olarak takip edileceğini ve bu kişinin temasa geçtiği kişilerin de tespit edilebileceğini duyurdu.
YAKINLIK VE TEMAS ÖLÇÜYOR
Söz konusu uygulamanın herkes için zorunlu olmayacağını ve isteyen kişilerin cep telefonlarına yükleyeceğini dile getiren O, uygulamanının nasıl çalışacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"İki kişi belirli bir süre bir arada yakın mesafede olduğu zaman, birinin cep telefonu söz konusu uygulama sayesinde diğerininkinin referanslarını kaydediyor. Daha sonra iki kişiden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkması durumunda diğerine otomatik olarak bilgi ulaşıyor. Bu uygulama geçmiş günlerde temasa geçtiğiniz kişilerin içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar hakkında bilgi veriyor."
BLUETOOTH İLE ÇALIŞIYOR
Birgün'ün haberine göre O, bu uygulamanın bluetooth teknolojisi ile çalışacağını belirterek, "Bu teknoloji Almanya, Fransa ve İsviçre tarafından yürütülen Avrupa projesinin merkezinde yer alıyor." ifadesini kullandı.
Uygulamanın, kullanıcıların coğrafi konumunu değil kullanıcıların temasa geçtiği kişileri tespit edeceğini anlatan O, bunun geliştirilmesi için çalışmaların başladığını ancak ne zaman hayata geçebileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.
'ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYACAK'
O, muhalefet partilerinden ve iktidardaki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) bazı milletvekillerin, insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıktığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.
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