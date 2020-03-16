Fransa'da serbest dolaşım sınırlandırıldı

16 Mart 2020 Pazartesi, 22:32

Ulusa seslenen Macron, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla salı gününden itibaren 15 günlük "evde kalma" politikası uygulanacağını ve Fransız vatandaşlarının Fransa dışına çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda alınan önlemlerin yarın öğleden sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Macron, yeni kurallara uymayanların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

22 Mart'ta düzenlenmesi planlanan belediye seçimlerinin ikinci turunun askıya alındığını bildiren Macron, Avrupa Birliği ve Schengen sınırlarının salı gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.

633 vakanın bulunduğu Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron, alınan tedbirleri canlı yayında açıkladı. Ülkede şimdiye kadar 148 kişinin öldüğü salgınla mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Macron’un açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"İnsanların hareketlerini kısıtlayacak önlemler almaya karar verdim. İnsanların hareketleri yarından itibaren 15 gün süreyle ciddi şekilde sınırlandırılacak. Önemli görevdeki personel dışındakiler evlerinde kalacak. Bütün şirketler evden çalışmak için gereken adımları atmalı. Belediye seçimlerinin ikinci kısmı iptal edildi. İnsanların hareketini sınırlandıran tedbirlere karşı çıkanlar Fransa hükümeti tarafından cezalandırılacak. Corona virüsüne karşı savaşta taksi ve oteller mobilize edilecek. Askeri hastane virüsle mücadelede kullanılacak. Fransa sınırları AB ile koordineli bir şekilde yarın kapatılacak. Schengen bölgesi sınırları yarından itibaren kapatılacak. Yarından itibaren en az 2 hafta boyunca insanların hareketleri kısıtlanacak. Ülke genelinde dışarıda gezmek yasak, sadece alışverişlere ve işe gitmeye izin var. Tatile çıkmak yok."