Fransa'da son 24 saatte 544 kişi yaşamını yitirdi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında,
virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1827 artarak 183 bin 268'e
ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 5 bin 218'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 741 kişinin
hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların
sayısının iki haftadır düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 1587 artarak 40 bin 657'ye
çıktığını dile getirdi.
Hastane ve yaşlı bakımevlerinde 544 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran
Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 236'a, yaşlı bakımevlerinde 8 bin
104'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 21 bin 340 olduğunu
kaydetti.
Salomon, sigara içen Kovid-19 tespit edilen kişilerin hastalığı atlatmasının daha uzun sürdüğünü belirtti.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!