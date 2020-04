Freddy değil korona korkusu...

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü yıldızlar özellikle sosyal medya platformlarında “#EvdeKal “çağrılarını sürdürürken efsanevi “Elm Sokağı’nda Kâbus” korku filmi serisinin oyuncuları serinin meşhur tekerlemesi ile bir video hazırladılar.

Serinin en ünlü karakteri Nancy Thompson’ı canlandıran Heather Langenkamp başta olmak üzere çekilen videoda serinin oyuncuları “Kâbusu durdurun- Stop the nightmare” sloganıyla gerekli önlemleri alarak evde kalmaya çağırıyor.

Virüsün yayılmasını önlemenin en iyi yolunun sosyalleşmeden uzak durarak kendimizi karantinaya almak olduğu vurgusu yapılırken, Freddy tekerlemesinin sözleri koronaya uyarlanmış. Klipte Heather Langenkamp (Nancy Thompson karakteri- 1. 3. ve 7. film), Lisa Wilcox (Alice Johnson karakteri- 4. ve 5. film), Mark Patton (Jesse Walsh karakteri, 1 ve 2. film), Andras Jonas (Rick Johnson karakteri- 4.film), Ken Sagoes (Kincaid karakteri- 3. film), Brooke Theiss (Debbie Stevens karakteri- 4. film), Toy Newkirk (Sheila karakteri- 4. film), Ira Heiden (Will karakteri- 3. film), and Brooke Bundy (Elaine Parker karakteri- 3. film) rol alıyorlar. Yeni Elm Sokağı tekerlemesi bu kez kâbustan uzak kalmak için “Asla tekrar uyuma- Never Sleep Again” demek yerine salgından uzak kalmak için “Asla arkadaşlarınla görüşme- Never See Your Friends” diyerek korona önlemlerini hatırlatıyor.

Doğal olarak tekerlemenin İngilizce hali kafiyeli ancak Türkçesi de şöyle: 1.2 Covid grip değil ki; 3.4 Ellerini güzel yıka; 5.6 terapistini zoom’a al; 7,8 kalabalık toplanma; 9.10 Asla arkadaşlarınla görüşme. Klipte Freddy Krueger karakterine hayat veren ünlü oyuncu Robert Englund yer almıyor ancak eski filmlerden Freddy görüntüleri ve yüzünü göstermeyen bir Freddy dublörü de var.

Ne var ki Robert Englund da (Freddy) sosyal medya hesaplarında geçen günlerde eldiveniyle gönderme yaparak paylaştığı videoda hayranlarına eldiven takmaları uyarısında bulundu. Freddy videosunda hayranlarına “Evde kalın, ellerinizi yıkayın ve markete gitmek zorundaysanız eldiveninizi takın!” çağrısını paylaşıyor.

Ünlü korku ikonu bu yılın başlarında davet edildiği etkinliklerde korku filmlerinin gerçek hayatın sıkıntılarından kopmak için en etkili tür olduğunu paylamıştı. Literatürde korku sinemasının zihni en iyi boşaltan tür olduğuna yönelik araştırmalar bulunuyor.