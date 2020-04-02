Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı: 5 kişi yaşamını yitirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR’ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
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