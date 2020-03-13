Fuarı ‘korona’ vurdu

13 Mart 2020 Cuma, 12:55

Eylül Fuarcılık tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 28 Şubat’ta açtığı kapılarını, 8 Mart’ta kapattı. ATO Congressim’da düzenlenen 300’den fazla katılımcı yayıncının olduğu fuarı binlerce başkentli ziyaret etti. Haftasonları katılım yoğun olduğu fuarda, haftaiçi ise daha “sakin” geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin ilgisinin üst düzeyde olduğu fuarda, gençlerin şikâyet ettiği şey ise “pahalılık” oldu. Daha önceki fuarlarda, kitaplarda yüzde 50’yi bulan indirimler yapıldığını söyleyen öğrenciler, bu yıl ise çok satan kitaplarda en fazla yüzde 30 indirim olduğunu kaydetti.





‘Kağıdın pahalılığı fiyatları etkiledi’





Yayıncılar ise, kitapların fiyatlarında “en fazla bu kadar indirim yapabileceklerini” savunurken, enflasyonun etkisiyle kitapların fiyatının arttığına dikkat çekti. Bilim Yayınları kurucularından Mehmet Özbek, Cumhuriyet Anadolu’ya yaptığı açıklamada, “14. Ankara Kitap Fuarı bu yıl yine Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle öğrenciler ve kitapseverler fuar sayesinde sevdikleri yazarlarla buluşma imkânına kavuştu. Fuar, her yıl olduğu gibi yine bu yönüyle yani kültür kitapları ile oldukça dikkat çekiciydi. Fuar boyunca gözlemlediğim en olumsuz tablo, kitapların çoğunun indirimli olmasına rağmen fiyatların yüksek oluşuydu. Kâğıdın bu denli pahalı olduğu bir ülkede okuma kültürünün yerleşmesini beklemek oldukça güç. Bu bağlamda fuarın ticari olduğunu da düşünüyorum. Yine de şahsım ve bilimin aydınlık yolunda ilerleyen gençlerimiz adına bu tip etkinliklerin daha uzun soluklu olmasını diliyorum” dedi.





Edebiyata ilgi yoğun

Edebiyat ve tarih kitaplarına bülük ilginin olduğu fuarda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sahaflar da kitapseverlerin dikkatini çekti. Türk edebiyatından Oğuz Atay, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Yusuf Atılgan’ın kitapları en çok satanlar arasında yerini alırken; Dünya Klasikleri’nin çevirilerinde ise Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi kitapseverlerin en çok tercih ettiği kitaplardan oldu. Gençlerin, “Cumhuriyet Tarihi ve Atatürkçülük” kitaplarına ilgisinin arttığını belirten yayıncılar, Nutuk’un ve Atatürk biyografilerinin bu yıl çok satanlar arasında yer aldığını dile getirdi.





Fuara ‘koronavirüs’ gölgesi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne dek çok sayıda ülkede binlerce ölüme neden olan koronavirüs salgınının ise fuardaki katılımı etkilediği görüldü. Yayıncılar, fuarın koronavirüsün “gölgesinde” geçtiğini dile getirirken, standlarda da tedbirler alındığı dikkat çekti. Bazı standlarda el dejenfektanı ve kolonya ikram edilirken, bazı stand çalışanlarının ise eldiven takarak para aldığı görüldü. Fuarda, maskeli gezenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.