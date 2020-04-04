Furkan: ABD’de işler çok kötü
NBA’de 76’Ers forması giyen milli oyuncu koronavirüsün ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de ABD.
ABD Basketbol Ligi NBA’de 76’Ers forması giyen milli oyuncu koronavirüsün ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi.
Furkan Korkmaz, "Amerika'da durum iç acıcı değil. Philadelphia'da da tam rakam veremem ama sayılar yükseliyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
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