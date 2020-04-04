Furkan: ABD’de işler çok kötü

04 Nisan 2020 Cumartesi, 09:26

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de ABD.

ABD Basketbol Ligi NBA’de 76’Ers forması giyen milli oyuncu koronavirüsün ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi.

Furkan Korkmaz, "Amerika'da durum iç acıcı değil. Philadelphia'da da tam rakam veremem ama sayılar yükseliyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.