Futbol hakemine saygı..!

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

2011 yılından bugüne 163 maç yöneten FIFA kokartlı deneyimli hakem aynı zamanda Bundesliga hakemleri sözcüsü de. Alman televizyon kanalı ARD’nin şubat ayında yayınladığı belgeselde Aytekin: “Yılın hakemi olmak değişik bir duygu ve oldukça gurur verici” diye konuştu. “Bu ödülü almamda yardımcı hakemlerimin de büyük katkısı var.” Çok dikkatli yönetimiyle her iki tarafın oyuncularını ve çalıştırıcılarını “denetimi altında” tutuyor! Ancak gerektiğinde, karşısına dikilen öfkeli oyuncuya “görüşünü söylemekten” de kaçınmıyor. ARD’nin belgeseli 19 Ekim 2019 günü oynanan ve Deniz Aytekin’in yönettiği Leipzig-Wolfsburg maçından bir sahneyi de gösteriyor. Maçın ilk 20 dakikasında kendisine üç kez itiraz eden, onun gibi iri yarı Wolfbsurg’lu oyuncu Weghorst’a sonunda, “Ne işin var yanımda?” diye bağırıyor. “Çek git!” Devre arasında takımlar soyunma odalarına giderken az önceki öfkeli oyuncuyla Aytekin gülümseyip yumruk selamı yapıyorlar. Weghorst oyun sonrası gazetecilerle konuşurken: “İyi yönetti” diyor. “Oyun onun denetiminde olmalı. Aytekin’in kişiliğinde hakemler günümüzde gittikçe azalıyor!”

Deniz Aytekin, 17 Ocak 2020 günü oynanan Schalke-München Gladbach maçındaki yönetimiyle de dikkatleri yine üzerine çekmişti. Şampiyon adayı iki takım arasındaki bu Bundesliga maçı dünyanın 200 ülkesinde televizyonlardan yayımlanmıştı. Oldukça sert geçen oyunda yedi sarı kart göstermek zorunda kalan Aytekin, doksan dakikanın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada: “Bu kadar çok sarı kart göstermem beni şaşırtmadı değil...” demişti. Ünlü futbol dergisi “Kicker” ertesi gün onu “haftanın hakemi” seçmişti. Alman Futbol Ferderasyonu gözlemcisi Jürgen Jansen de şu sözlerle övmüştü: “Aytekin oyunu çok iyi okudu, soğukkanlı ve rahat otoritesiyle federasyonun tüm talimatlarını yerine getirdi...” Onun başarısının gizemi sanırım şu sözlerinde yatıyor: “Ben günlük yaşamımda çevremdeki insanlara nasıl davranıyorsam sahadaki 22 oyuncuya da öyle davranıyorum.”

Almanya’da son yıllarda sadece profesyonel futbol liginde değil yerel amatör liglerde de maçlar gittikçe daha sorunlu geçmeye başladı. Oyuncular birbirine giriyor, saha kenarında çalıştırıcılar tekme yumruk kavga ediyor, hakem kovalanıyor, maçı yitirmekte olan takımın taraftarları, başta Afrika kökenlilere, koro halinde ağza alınmayacak şeyler haykırıyor. Oyuncularla izleyicilerin sakinleşmesi için maçlar duruyor, bol bol sarı ve kırmızı kart dağıtılıyor.

‘İNSANLAR KATI YÜREKLİ OLDU’

Evet, gittikçe daha çok insan gün boyunca yaşadığı dengesiz anların etkisinde hırsını başkalarından çıkarmaya yatkın. Bu sadece top sahalarında değil günlük yaşamda da daha sık görülmeye başlandı. Kısa süre önce haftalık Focus dergisinde okumuştum: Resmi verilere göre 2019 yılında Almanya’da 79 bin polis görev sırasında saldırıya uğramış! Evet, yanlış okumadınız. Devlet gücünün temsil eden 79 bin polis küfür yemiş, yüzüne tükürülmüş, hakarete uğramış, dövülmüş, kovalanmış! Sadece onlar mı? İtfaiyeciler, sıhhiyeciler veya acil doktorlar da görev başında gittikçe daha çok saldırı ve hakaret yaşıyor. Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) ikinci başkanı Elke Hannack şu görüşte: “Bizim tespitlerimize göre insanlar katı yürekli oldu, kişisel çıkarları her alanda ağır basıyor, günlük yaşamdaki en küçük yanlış algılamada kişiler deşarj olmak istiyor...”

DGB’nin açıklamasına göre, 2018 yılında 2 bin 624 tren görevlisi de yolcuların hakaretine ve saldırısına uğramış. Köln’deki devlet memurlar sendikası başkanı Andreas Hemsing, “Saygı denen şey kalmadı!” diyor.

Saygısızlık bulaşıcı bir hastalık, dünyanın en sevilen sporu futbol da kendini ondan kurtaramadı! Oyuncular, antrenörler ve menajerlerle hakemler arasında gittikçe derinleşen bir uçurum oluştu. Yılların ünlü hakemi İsviçreli Urs Meier: “Alman birinci liginde saygısızlık şu sıralar dorukta” diyor. “Futbolda coşku ve hırs olağandır, ancak hakem bundan olumsuz etkilenmemelidir!” Doruğa tırmanmış, her ay milyonlar kazanan bir futbolcunun en önemli görevi bu sporu seven gençlere örnek olmak değil midir?

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