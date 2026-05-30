CHP Genel Merkezi'nde 'Halkla Bayramlaşma' programı... Kılıçdaroğlu kürsüde: 'Ben hesap soracağım! Herkes bunu bilsin'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek yurttaşlarla bayramlaşıyor.

Saat 14.00’teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşılmıştı.

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinden çıkarak CHP Genel Merkezi'ne geldi. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli kentlerinden partililer de bayramlaşma buluşması için Genel Merkez önünde toplanmaya başladı.

Kayyım Gürsel Tekin de "Halkın Otobüsü" olarak adlandırılan araçla CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Öte yandan Genel Merkez çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

İLK FOTOĞRAF

Kılıçdaroğlu, 2,5 yılın ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, yurttaşlara hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının satır başları şöyle:

"Mücadelesi dağlar kadar büyük yol arkadaşlarım. CHP’nin vefakar kahramanları, kadın ve gençlik kolları, parti örgütümüz ve bu Aziz Vatan’ın asil evlatları size sesleniyorum. Adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Burası hepimizin, halkın yuvasıdır. Bugün burada CHP’nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum.

Yaşadığımız mesele sadece bir Kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Türkiye’de siyasetin ahlakla mı parayla mı, hukukla mı operasyonla mı, millet iradesiyle mi aparatlar üzerinden şekilleneceği meselesidir.

"O KURULTAY TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR MİLATTIR"

Ben bugün çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil.

Biliyorsunuz bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün başımızın üstüne dedik. Maalesef gördük ki, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar o günden sonra ortaya çıkan iddialar yargıya taşınan dosyalar kamuoyunda oluşan derin kuşkular bugün geldiğimiz noktada hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa, ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Delegesi şaibeli hale gelirse, milletin iradesine duyulan güven derin bir yara alır.

"ATAMIZIN PARTİSİNİ KİMLER PAVYON MASASINA MEZE ETTİ?"

Atamızın partisini kimler pavyon masasına meze etti? Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin! Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını inşa edecek. Ben değil, güvenli limanı siz inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri ve başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.

"FETÖ ARTIKLARIYLA..."

Ben hayatı boyunca sadece vatana ve millete hizmet etmiş birisiyim. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış alnı ak başı dik bir adam duruyor karşınızda.

Büyük önderimiz Atatürk Samsun’a çıkarken boynunda idam fermanı isminin üzerinde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların bugün FETÖ artıklarıyla bi olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.

"BENİM BU MİLLETE ÖZÜR BORCUM VAR"

Şimdi müsaade edin ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktadan sizinle tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete bir özür borcum var.

Bu milletin kurtuşu, adaleti ve aydınlık geleceği için arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardından dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum.

CHP’nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal’in partisi mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde düşüremediğim izin sizlerden özür diliyorum.

Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve hak deryasından özür diliyorum. Size soruyorum değerli kardeşlerim; baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?

Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz, her şey helaldir. Çünkü baba ocağıdır.

Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu bu lekeyi Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz.

"Kapatma olursa yedek parti hazır" diyenler şunu çok iyi bilsinler: Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili... Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti mandacılara karşı "Ya istiklal ya ölüm!" diyenlerin partisidir.

Arınacağız. Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken, bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Çünkü bu ülkenin mutfağında yangın var. Emeklimiz pazar artıklarıyla geçiniyor, işçimiz alın terinin karşılığını alamıyor, gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Türkiye yangın yeri. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın; biz bu karanlığı yırtıp atacağız, yırtıp atacağız!

Buradan, bu tarihi meydandan; bu ülkeye demokrasiyi getirmek için omuz omuza yürüdüğümüz ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun! Hepiniz aynı selamı gittiğiniz yerlerde söyleyin. Bizim halkımızla kurduğumuz o dostluk köprüleri, o demokrasi birliği bu ülkenin çimentosudur. Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine! Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun!

Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun!

ÖZEL, GÜVENPARK'TA BAYRAMLAŞTI

Aynı saatte gerçekleşen CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in bayramlaşmak için çağrı yaptığı Güvenpark’ta, çağrı saatinden yaklaşık 1 saat önce büyük bir kitle toplandı. Kalabalık her geçen dakika büyümeye devam ederken, CHP'li isimlerden "Güvenpark'a gelin" çağrısı yapıldı.