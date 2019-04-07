Gençlerbirliği zirve yürüyüşünü sürdürdü

Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Ozan Can Kökcü (Dk. 89 Emre Nefiz), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Muhammet Reis (Dk. 64 Volkan Okumak), Dauda (Dk. 53 Adama Ba)
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Matei (Dk. 66 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz (Dk. 82 Berat Ayberk Özdemir), Mert Nobre, Stancu
Gol: Dk. 86 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 39 Alper Uludağ, Dk. 65 Luccas Claro, Dk. 69 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 77 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 49 Ozan Can Kökcü, Dk. 76 Tanase (Giresunspor)