Fenerbahçe derbi öncesi ağır yaralı

Fenerbahçe, Başkent’te kazanıp, hem rahat bir nefes almak hem de Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyordu. Bu gerçekleşmediği gibi Sarı-Lacivertliler puan kaybının yanısıra ağır yara aldı. Isla sakatlanıp çıktı, Serdar sakat sakat oynadı, Tolgay Arslan yorgunluk sebebiyle kenara keldi, son anlardaki gerilimde Mehmet Ekici kırmızı kart gördü. Mehmet profesyonel bir futbolcu. Genel olarak futbolculara birileri (idari menajer Volkan Ballı gibi) “Haftaya derbi maçımız var. Dikkatli olun” diye bir uyarıda bulunmadı mı? Hadi bulunulmadı diyelim. Peki bu futbolcu topluluğu bazı şeylerin farkında olmazlar mı? Artık son haftalara giriliyor ve takımın puan tablosundaki durumu da ortada. Derbi, hayati öneme sahip. Ve bu karşılaşmada ihtiyaç duyulan Mehmet Ekici takımını yalnız bırakacak. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz.



Ceza tartışması

Yayıncı kuruluş Ankaragücü-Fenerbahçe maçında sarı kart gören kaleci Harun Tekin’in cezalı duruma düştüğünü göstermişti. Bu görüntüden sonra Harun’un cezalı olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Başarılı file bekçisi ilk sarı kartını 16 Eylül günü Konyaspor maçında, ikinci sarı kartını 15 Mart günü Sivas maçında ve üçüncü kartını da son oynanan Ankaragücü maçında gördü. Bu sezon 3 sarı kartı bulunan başarılı file bekçisi, Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alabilecek.



Bitime son 7

Süper Lig’de bitime 7 hafta kala 13. sırada bulunan F.Bahçe’nin kalan maçları şöyle; 28. hafta: F.Bahçe-G.Saray, 29. hafta: Alanyaspor-F.Bahçe, 30. hafta: F.Bahçe-Trabzon, 31. hafta: Kasımpaşa-F.Bahçe, 32. hafta: F.Bahçe-Akhisar, 33. hafta: Erzurum-F.Bahçe, 34. hafta: F.Bahçe-Antalya



Sihir dolu 2 yıl

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Ali Muhammed’in sözleşmesini 2 yıl uzattı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ali Muhammed’e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe’de 2015-2016 sezonundan itibaren forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, Sarı-Lacivertli formayla THY Euroleague’de üst üste 3 Final-Four ve bir şampiyonluk yaşadı. Elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Ali Muhammed’in yeni sözleşmesi, sosyal medya hesaplarından “Sihir dolu 2 yıl daha” mesajıyla paylaşıldı.