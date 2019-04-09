Fatih Terim'den Belhanda’ya terapi

Terim’in derbi öncesi yakından ilgilendiği isimlerin başında Belhanda geliyor. Yeni Malatyaspor maçında Diagne ile penaltı atma tartışması yaşayan Faslı futbolcuya tam anlamıyla terapi yapılıyor. Ligin ilk devresindeki mücadelede, Soldado ile kavga eden ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle takımdan çok fazla sayıda oyuncunun ceza almasına sebep olan Belhanda’dan bu kez daha sakin olması isteniyor.

Fatih hocanın, “İlk maçtaki gibi seni tahrik etmek isteyebilirler. Son düdük çalana kadar sahada olmanı istiyorum. Maç boyu sakin ol, kimseye kulak verme, sadece işini yap” sözleriyle Belhanda’yı motive etmeye çalıştığı öğrenildi.