Selçuk İnan'dan derbi açıklaması

Uzun yıllardır Kadıköy’de kazanamadıklarına dikkat çeken Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, “Bu sene o sene. Kadıköy’de zafer senesi” diyerek galibiyete olan umudunu ortaya koydu.

TELAFİSİ OLMAYAN HAFTALAR

Ligde telafisi olmayan haftalara girdiklerini kaydeden Selçuk, “Sezonun ilk yarısında hiç hesapta olmayan mağlubiyetler ve beraberlikler aldık. Bunun sonucunda da zirve yarışında geride kaldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık. Son 10 haftalık bölümde 8 galibiyet, 2 de beraberliğimiz var. Şu anda lider Başakşehir’in 6 puan gerisindeyiz. Bu nedenle kalan haftalarda puan kaybına tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

EN SON 1999’DA 2-1 YENMİŞTİ

G.Saray’ın 22 Aralık 1999’daki 2-1’lik maçtan sonra Fener’i deplasmanda 19 sezondur mağlup edemediğine vurgu yapan 34 yaşındaki futbolcu, “Rakibimiz kötü bir sezon geçiriyor. Bu demek değildir ki derbi kolay geçecek. Fenerbahçe kötü sezonda taraftarını mutlu etmek için bizi yenmeye çalışacaktır. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Takım olarak Kadıköy’deki kötü seriyi sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.