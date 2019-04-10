Ljajic harekatı: Acil para aranıyor

İlk yarıda ceza sahası dışından klas bir vuruşla rakip fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcu, oyunun ikinci bölümünde de şık bir frikik golü kaydetmişti.

Attığı gollere ek olarak 3 de asist yaparak açık ara farklı zaferin mimarı olan tecrübeli futbolcu, bu performansıyla yönetime, ‘Bonservisimi alın’ mesajını gönderdi.

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Ljajic’in form olarak zirve yapması sonrasında kulüpteki ekonomik krizi göz önünde bulunduran yönetim, bu parayı nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.

Birinci formül oyuncu satışı

Mali sorunlar sebebiyle oyuncuların maaşlarını bile vermekte zorlanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, sezon sonuna kadar Ljajic için bir formül bulması gerekiyor.

Orman’ın, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar ipi göğüslemesi halinde mevcut kadrodan oyuncu satışı yaparak Ljajic’in bonservisini almaya çalışacak.

Eğer bu senaryo gerçekleşmez ve Siyah-Beyazlılar yıldız 10 numara için kaynak bulamazsa Ljajic’le kulübün yolları sezon sonunda ayrılacak.

Ljajic üzerinden gelir elde edilebilir

Siyah-Beyazlılar’ın, Ljajic’le yollarını ayırmak zorunda kalırsa bu oyuncuyu sezon sonunda başka bir takıma satıp gelir elde etme ihtimali de bulunuyor.

Başarılı futbolcunun yüksek form grafiğini göz önünde bulundurup transfer piyasasında yeri olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, Ljajic için yüksek bir bedelle başka bir kulüple anlaşıp oradan gelecek paradan 6.5 milyon Euro’luk bölümü opsiyon için Torino’ya ödeyebileceği konuşuluyor.

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla önceki gün belki de kariyerinin en iyi maçını oynadı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmadaki performansıyla 25 mücadele sonunda 7 gol ve 9 asiste ulaştı.