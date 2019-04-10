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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
İHA
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba, 14:36

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dört ayrı grup halinde dar alan oyunları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, oyunsal taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın sabah 11.00’de yapacağı çalışma ile devam edecek.
(İHA)
Cumhuriyet İMECESİ

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