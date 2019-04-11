Galatasaray taraftarından büyük ilgi

Galatasaray taraftarı derbiye hazır... Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunulurken, Sarı-Kırmızılılar’ın gösterdiği büyük ilgi dikkat çekti. 150 TL’den satışa sunulan misafir tribünü biletleri, piyasaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükendi.

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide, 2 bin Galatasaray taraftarının Ülker Stadı’ndaki yerini alması ve Sarı-Kırmızılı takıma tribünden destek vermesi bekleniyor. Derbiye bilet bulamayan Galatasaraylı taraftarlar ise maç öncesi soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde alacak. Sarı-Kırmızılılar, takımı tesislerden marşlar ve tezahüratlarla uğurlayacak.