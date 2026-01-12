Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık" denildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim emekçilerinin mücadelesinin önüne set çekmek, sendikamızın Ankara yürüyüşünü durdurmak için Valilik yürüyüş yasağı kararı çıkarmış ve bunu duyurmuştu. Sendikamız, Valilik yasağına boyun eğmeyerek tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde Ankara yürüyüşünü tamamlamıştı. Sendikamız, yasağın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak valilik yasağına karşı da dava açmıştı. Dava sonucunda yürüyüşün yasal bir hak olduğu kararına varıldı."

"TÜM EMEKÇİLER İÇİN BİR KAZANIM"

Sendikanın açıklaması şöyle devam etti:

Yürüyüş iradesinin meşru olduğunu bir kez daha tescilleyen bu emsal kararı bir kazanım olarak üyelerimize duyuruyoruz. Mücadele kararı alacak olan tüm emekçiler ve öğretmenler için bu kazanım kullanacakları ve dayanak olarak sunacakları bir kanıt olacak.

Yürüyüş sürecinde emeği olan arkadaşlarımıza, her zaman yanımızda olan ve bizimle birlikte yürüyen avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesi devam ediyor."