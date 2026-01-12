Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık

12.01.2026 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık" denildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim emekçilerinin mücadelesinin önüne set çekmek, sendikamızın Ankara yürüyüşünü durdurmak için Valilik yürüyüş yasağı kararı çıkarmış ve bunu duyurmuştu. Sendikamız, Valilik yasağına boyun eğmeyerek tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde Ankara yürüyüşünü tamamlamıştı. Sendikamız, yasağın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak valilik yasağına karşı da dava açmıştı. Dava sonucunda yürüyüşün yasal bir hak olduğu kararına varıldı."

"TÜM EMEKÇİLER İÇİN BİR KAZANIM"

Sendikanın açıklaması şöyle devam etti:

Yürüyüş iradesinin meşru olduğunu bir kez daha tescilleyen bu emsal kararı bir kazanım olarak üyelerimize duyuruyoruz. Mücadele kararı alacak olan tüm emekçiler ve öğretmenler için bu kazanım kullanacakları ve dayanak olarak sunacakları bir kanıt olacak.

Yürüyüş sürecinde emeği olan arkadaşlarımıza, her zaman yanımızda olan ve bizimle birlikte yürüyen avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesi devam ediyor."

İlgili Konular: #istanbul valiliği #Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası

İlgili Haberler

"Türkiye’de kamu sendikacılığı 'uyma davranışı'nda" Sendikasının genel kurulunda açıklamalarda bulunan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 'Uyum sağlama’ ve ‘uyma davranışı’ kavramlarına atıfta bulunarak, "Uyum sağlama, topluma uyumlu olmak; toplumun gereğini yapmak, iyi bir birey olmak ve üretmek demektir. Ancak bunun yanında gerektiğinde protesto edebilmeyi, yanlış olana karşı çıkabilmeyi de bilmeyi gerektirir. Uyma davranışı ise koşulsuz itaattir. Hiçbir şeye karşı çıkmamak, köle gibi davranmaktır. Ne yazık ki Türkiye’deki kamu sendikacılığı uzun süre uyma davranışındaydı. Biz, uyum sağlayan taraftayız ve bunun bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Özellikle eğitim sektöründe" dedi.
O fotoğrafa CHP Manisa İl Başkanı'ndan tepki: 'Eğitimin başındaki bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz'
O fotoğrafa CHP Manisa İl Başkanı'ndan tepki: 'Eğitimin başındaki bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz' CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin gazeteci Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu doğum günü partisine katılmasıyla ilgili konuştu. Başkan Özalper, “Bu bir suç isnadı değildir ancak isimleri fuhuş ve uyuşturucuyla anılan kişilerle yakınlığı göz önüne alındığında, Mehmet Uğurelli’nin çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim camiasının başında olması da doğru değildir” dedi.
Eğitim Sen'den 'Barış Akademisyenleri' çağrısı: 'Hukuksuzluk derhal son bulmalı'
Eğitim Sen'den 'Barış Akademisyenleri' çağrısı: 'Hukuksuzluk derhal son bulmalı' Eğitim Sen İzmir Üniversiteler (3 Nolu) Şubesi'nden, kamuoyunda "Barış Akademisyenleri" olarak bilinen bir bildiriye imza attıkları gerekçesiyle kamudan ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi talebiyle yapılan basın açıklamasında, "Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçileri vakit kaybetmeksizin görevlerine iade edilmelidir" denildi.