Adem Ljajic transferinde son dakika

Beşiktaş'ta yönetim Adem Ljajic için kararını verdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner yönetim olarak Sırp oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldıklarını belirterek, “Ljajic’in 25 maç oynaması ve ligi 3. bitirmemiz halinde 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Maç barajı geçildi. İlk 3 için avantaj bizde. Sezon sonunda opsiyonumuzu kullanacağız. 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ise 30 ay vadeye yayarak ödeyeceğiz” dedi.