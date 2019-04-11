Beşiktaş'ta yönetim Adem Ljajic için kararını verdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner yönetim olarak Sırp oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldıklarını belirterek, “Ljajic’in 25 maç oynaması ve ligi 3. bitirmemiz halinde 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Maç barajı geçildi. İlk 3 için avantaj bizde. Sezon sonunda opsiyonumuzu kullanacağız. 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini ise 30 ay vadeye yayarak ödeyeceğiz” dedi.
Adem Ljajic transferinde son dakika
Beşiktaş yönetimi Sırp oyuncu Adem Ljajic'i sezon sonu bırakmayacak. 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli de 30 ay taksitle ödenecek.
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe, 11:02