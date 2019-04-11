Luyindama'nın bileti kesildi mi?

Ocak ayında S.Liege’den hatrı sayılı bir paraya kiralanan ve gelir gelmez formayı sırtına geçiren Luyindama’nın Malatyaspor maçında kırmızı kart görmesi oyuncunun transferi hakkında olan olumlu düşünceleri bir anda tersine çevirdi.

GALATASARAY LUYİNDAMA'YI GERİ GÖNDERECEK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören ve dün PFDK tarafından 2 maç ceza alan Luyindama, Fatih Terim’i bir hayli kızdırırken tecrübeli stoperin sezon sonunda S.Liege’e geri gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Belçika kulübüne 3 milyon Euro ödenen, ayrıca bonservisi alınması halinde 6 milyon Euro daha ödemek zorunda olan Galatasaray’ın Luyindama için bu külfetin altına girmeyeceği öğrenilirken, yapılan sözleşmeye göre sarı kırmızılı ekibin Kongolu futbolcuyu geri gönderme hakkının olduğu bildirildi.

Galatasaray’da 11 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu 2 gol 1 asist yapmış, Luyindama’nın derbi öncesi 2 maç ceza alması camia tarafından da hiç hoş karşılanmamıştı.