Yönetim açıkladı: Fenerbahçe yolunda

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını şimdiden başlatırken Arjantin basınından Sarı Lacivertliler ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Ole gazetesinin okuycularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli yönetim, Racing Club'ın kadro dışı bıraktığı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion ile yakından ilgileniyor.

Gazeteye konuşan bir Racing yöneticisi, "Oyuncuya bir teklif var ve biz de bunu değerlendireceğiz." sözleriyle Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini doğrularken Centurion cephesi ise kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Haberde sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan ve önümüzdeki yaz takımdan ayrılacağı hem yönetim hem de kendisi tarafından açıklanan Arjantinli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal'ın da yakından tanıdığı ve çok istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den yıldız isim için henüz resmi bir teklifi gelmediği belirtilirken Sarı Lacivertli yönetimin Centrion'u ya 4,5 milyon dolar karşılığında bonservisiyle alacağı ya da satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ricardo Centurion kimdir?

19 Ocak 1993 doğumlu olan Ricardo Centurion, Racing Club'un altyapısında başladığı futbol kariyerinde Genoa, Sao Paulo, Boca Juniors gibi takımların da formasını giydi.

Arjantin Milli Takımı'nda bugüne dek hiç forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor ve görev verildiği takdirde sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Centurion, El Monumental'de oynanan River Plate maçında hocası Eduardo Coudet'yi arkadan ittiği için kadro dışı bırakılmıştı.