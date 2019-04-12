Siyaset dünyasından Can Bartu paylaşımları

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı, siyaset dünyasında da geniş üzüntü uyandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok isim taziye mesajları yayımladı.

CHP genel başkan yardımcıları Yıldırım Kaya, Onursal Adıgüzel ve Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya paylaşımları ile Bartu'nun ardından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Ayrıca CHP'li yeni seçilen belediye başkanları Şerdil Dara Odabaşı, Battal İlgezdi, Muammer Keskin, Şükrü Genç ve Bülent Kerimoğlu da Can Bartu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.