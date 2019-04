'Biz Can Bartu sevgisiyle büyüdük'

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin hem futbol, hem basketbol alanlarında efsaneleşen ismi Can Bartu hayatını kaybetti.

Sarı Lacivertli kulübün efsane ismi Oğuz Çetin, bu acı kayıpla ilgili duygularını NTV'de yayınlanan 'Sporun Not Defteri' programına telefonla bağlanarak aktardı.

İşte Oğuz Çetin'in o sözleri:

Futbol değerlerini ömrü boyunca taşımış ve Fenerbahçe değerlerini her daim taşımış, bizlere de yol göstermiş bir abimizdir. Kaybettiğimiz için çok ama çok üzgünüm. Can Bartu'nun bendeki yeri hep farklıdır.

Benim babam da profesyonel futbolcuydu. Can ağabeyle karşılıklı senerlerce oynadı. Ben doğduğumdan itibaren inanılmaz bir Fenerbahçe sevgisi ve Can Bartu sevgisi ile büyüdük. Hatta ağabeyimin ismini bundan dolayı babam 'Can' koymuştu.

1993'te oğlum dünyaya geldi. Benim ağabeyimin ismi Can'dı. Ben de oğlumun ismini Bartu koyarak onun adını ailece yaşatmak istedik. Hatta evimize geldiğinde Bartu'yu kucaklayrak onu sevmesi çok hoşuma gitmişti.

Can Bartu bana bir kaptanın nasıl davranması gerektiğini hep bana öğreten isim oldu. Özellikle fırçalarını çok yemişimdir ve beni doğru yolda tutan onun uyarıları olmuştur.