Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: 'Kulübümüzün menfaatleri göz önünde bulundurularak...'

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımlayarak Brezliyalı stoper Gabriel Paulista'nın takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş ayrılık talebine olumlu yaklaşıldığını ve Paulista'nın bu nedenle ülkesine döndüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

PAULISTA'DAN AÇIKLAMA

Brezilyalı stoper takım arkadaşlarına bir açıklama yaparak, "Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik. O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor" dedi.

45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş, Paulista'yı 2024 yazında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş forması altında 45 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.