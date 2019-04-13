Komünist Başkan Maçoğlu'nun Trabzon sevgisi

Ovacık’ta yaptığı hizmetlerle Tunceli Belediye Başkanlığına uzanan Fatih Mehmet Maçoğlu, bütün Türkiye’de ses getirmeyi başardı. Bordo-Mavi kaşkolunu hiç çıkartmayan Maçoğlu, hatırlanacağı üzere Trabzonsporlu olduğunu açıklamıştı. Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer, Başkan Maçoğlu’nun bu açıklamasına sessiz kalmadı. Hazırladığı bir dizi Trabzonspor ürününü Maçoğlu’na gönderdi. Ürünleri, Maçoglu’nu makamında ziyaret eden yazarımız Hasan Al takdim etti.