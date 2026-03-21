CHP ile MHP bayramlaşmasında dikkat çeken 'darbe' diyaloğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Siyasi partilerin bu bayramdaki ajandasında sadece tebrikler değil, kritik dış ve iç siyaset konuları da bulunuyor.

Heyetler arasındaki görüşmelerde İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş gerilimi, ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi ve ekonomideki son duruma dair karşılıklı mesajların paylaşılması öngörülüyor.

Bugünün öne çıkan ziyaretlerinden biri ise CHP-MHP bayramlaşması oldu.

"DARBE" DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

CHP ile MHP bayramlaşmasında "darbe" diyaloğu yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Merhum Alparslan Türkeş'e yapılması ne kadar yanlışsa bugün itibarıyla CHP yöneticilerine yapılmasını demokrasi açısından sakıncalı buluyoruz" dedi.

MHP'li Sadir Durmaz ise yanıt olarak "Rahmetli Türkeş Bey'in ve dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması, tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında temelden bir ayrılık var" sözlerini kullandı.

