Kızılcık Şerbeti yayın akışından çıkarıldı: Yeni bölüm tarihi açıklandı

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, son bölümünün ardından bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yerine aynı saat diliminde “Aile Arasında” filmi ekranlara geldi.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti, 129. bölümün ardından kısa bir araya girdi. Show TV’nin yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verilmezken, izleyiciler bu hafta farklı bir içerikle karşılaştı.

YENİ BÖLÜM İÇİN TARİH VERİLDİ

Yapımın yayınlanmamasının bayram haftası nedeniyle verilen ara kapsamında olduğu öğrenildi. Dizinin yeni bölümü için tarih de netleşti. Kızılcık Şerbeti, 27 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.