Okulda selefi andı okutulması ve Arapça İstiklal Marşı için suç duyurusu: ‘Anayasa ihlal edildi’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı öğretim izlencesi (müfredat) ile din görevlilerinin ve cemaatlerin sözde hocalarının okullara girmesini sağlayan ÇEDES ve en son uyguladığı “Ramazan Genelgesi”; eğitimin dinselleştirildiğini gözler önüne serdi. Özellikle son ramazan ayında okullarda yaşanan birkaç olay tepkilere yol açtı.

ÇOCUKLARA SELEFİ AND OKUTULMUŞTU

Bu kapsamda tepki gösterilen olayların başında İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’nda erkek öğrencilere IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan Selefi anlayışlı metin “Muvahhiddin Andı”nın okutulması geldi. Çocuklara okutulan andta şu ifadeler kullanıldı:

“Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed; gündemimiz vahiy, davetimiz tevhid ve sünnettir. Mücadelemiz; şirk (Tanrı’ya ortak tanıma), bidat (dini hukuka dayanmayan fikir ve davranışlar) ve masiyetedir (dini emirlere uymama). Korkumuz günahlarımız, ümidimiz ilahirahmettir. Dileğimiz; sıddık (doğru sözlü), şehit ve salihlerden (dine faydalı iş yapan) olmaktır. Ve tekbir: Allahuekber!”

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayı; gazetemiz Cumhuriyet 25 Şubat’ta “Selefi andı okulda” manşetiyle kamuoyunun gündemine getirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de aynı gün andın okutulmasına ilişkin okulda soruşturma başlattığını açıkladı.

SELEFİ ANDI OKUTULMASINA SUÇ DUYURUSU

Av. İsmail Sami Çakmak da önceki gün olay hakkında İstanbul Valiliği’ne Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit, okul müdürü İlhan Solak ve müdür yardımcıları Murat Güneş, Mustafa Kelepircioğlu ile Zeynep Aladağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Av. Çakmak dilekçesinde; şikayet konusu kişilerin Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görevi kötüye kullanma” ve “anayasayı ihlal” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

ARAPÇA İSTİKLAL MARŞI HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU

Av. Çakmak ayrıca Edirne Lalapaşa kaymakamı Bahadır Yılmaz’ın İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıldönümünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere Türk bayrağının ters çevrildiği ve marşın Arap alfabesiyle yazıldığı tablo hediye etmesi hakkında da Edirne Valiliği’ne suç duyurusunda bulundu.

Çakmak dilekçesinde; Kaymakam Yılmaz’ın “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”, “Öğretim Birliği Yasası”, “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun”na yakırı davrandığını belirtti. Bu kapsamda Çakmak; Yılmaz’ın TCK’deki “suç işlemeye tahrik”, “görevi kötüye kullanma” ve “anayasayı ihlal” suçlarından hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavclığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve açığa alınmasını talep etti.

‘İŞLEME KOYMAMA KARARI VERİLMEMESİ İÇİN’

Av. Çakmak; gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada; suç duyurularını savcılığın “işlememe koymama” kararı vermemesi için TCK’nin “suçu bildirmeme” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” başlıklı maddeleri gereğince valiliğe yaptığını belirtti.