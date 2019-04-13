Osmanlıspor'da düşüş sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, oynadığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi.

Başkent temsilcisi, 29. hafta mücadelesinde dün deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Osmanlıspor, üst üste 2. maçından puansız ayrıldı. Son 6 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan mor-sarılı ekip, bu süreçte 14 puan kaybetti.

Gazişehir Gaziantep, Hatayspor, Eskişehirspor ve İstanbulspor'a yenilen Osmanlıspor, Adana Demirspor ile berabere kalırken, tek galibiyetini Altınordu deplasmanında elde etti.

Osman Özköylü yönetimindeki başkent ekibi, evinde oynadığı son üç maçta da mağlup oldu.

Başkent ekibi, Özköylü göreve geldikten sonra 12 maçlık (11 galibiyet, 1 beraberlik) yenilmezlik serisi yakalayarak 23. hafta sonunda liderliğe yükselmişti.

Zirvede sadece bir hafta yer alabilen Osmanlıspor, aldığı kötü sonuçların ardından ilk iki hedefinden uzaklaşırken, play-off hatının dışına çıkma tehlikesiyle bile karşı karşıya kaldı.

Osmanlıspor, maç fazlasıyla 51 puanla 4. sırada yer alıyor.