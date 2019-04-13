Emre Belözoğlu: Başımız sağ olsun

Kısa bir anım var kendisiyle. Can ağabeyin de annesi ona aslında iltifat amacıyla yapılmış olan bir küfür sonrası maça gelmeyi bırakmıştı, benim annem de aynı şekilde iltifat amacıyla yapılmış bir küfür sonrası maça gelmeyi bıraktı.



Gerçekten çok büyük bir değer. Ülke futboluna baktığımızda kahraman diyebileceğimiz isimlerden bir tanesiydi Can ağabey. Böyle insanların aramızdan ayrılması bizi derinden yaralıyor.



Kampta olmasan cenazesine iştirak etmek isterdim. Çok çok üzgünüm bundan dolayı da... Başımız sağ olsun.