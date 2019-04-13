1-1'lerini yediler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Oldukça pozisyonsuz geçen maç, Diabate ve Ömer Ali'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Bu sonuçla Konyaspor üst üste 9. maçından da galibiyetle ayrılamamış oldu.

Maçtan Dakikalar



22. dakikada Sivasspor'un rakip alanda topu kaptırmasıyla hızlı hücuma çıkan Konyaspor'da Ömer Ali ve Fofana paslaşarak ceza sahasına girdi ve kaleciyi geçen Ömer Ali Şahiner topu ağlara gönderdi: 1-0



32. dakikada Fofana ile sağ taraftaki boşluğu gördü ve Jahovic'e pası verdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kalan Jahovic kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderiyor



39. dakikada Diabate ceza sahası içinde topla buluştu ve sol ayak içi vuruşunda Serkan Kırıntılı çaresiz bıraktı: 1-1



61. dakikada Hurtado'nun jahovic'e doğru pasında Adis Jahovic dar açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gelen topa kontrol etmeden vuruş yapan Jahovic topu dışarı yolladı.



80. dakikada Fofana sol kanattan çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru topu çıkardı. Traore'den önce topa müdahale eden isim Paul Papp oldu.



90+3. dakikada Konyaspor'da sol kanattan ceza sahasına doğru bir orta fakat kafa topuna çıkan Hurtado topu az farkla dışarı gönderdi.