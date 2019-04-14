İşte dev derbinin muhtemel kadroları

Fenerbahçe, 110 yıl önce başlayan rekabette bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak, İstanbul'un iki yakası karşı karşıya gelecek! Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 19 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray ise Başakşehir'in puan kaybettiği haftada alacağı 3 puanla hem şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek hem de 19 yıllık hasrete son vermek isteyecek.



Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Mehmet Ekici dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray ise Kadıköy'e iki as stoperinden eksik çıkacak.

Galatasaray'da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek. Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.



İşte derbinin muhtemel 11'leri



Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail (Hasan Ali), Mehmet Topal, Tolgay, Zajc, Dirar, Moses, Soldado



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Linnes, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne