Antalyaspor evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, 47 dakika 10 kişi oynadığı maçtan 1-0 galip gelmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

15'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan aldığı topla rakip ceza alanına giren Fredy'nin sert şutunu kaleci Ramazan kornere tokatladı.

17'nci dakikada, sağ kanattan Popov'un kale önüne yaptığı ortaya müsait durumdaki Trezeguet'in kafa vuruşu auta çıktı.

21'inci dakikada Tarkan Serbest- Trezeguet paslaşmasında topla rakip ceza alanına giren Tarkan Serbest'in şutu yan ağlarda kaldı.

23'üncü dakikada, Chico'nun orta alandan rakip ceza alanına ortasında Amilton topu göğsüyle Mevlüt'ün önüne indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Antalyaspor kale önünde Ben Youssef'in vuruşunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.

32'nci dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında topla buluşan Mevlüt'ün şutu kaleci Ramazan'dan döndü.

43'üncü dakikada VAR hakeminin uyarısını dikkate alan Abdulkadir Bitigen, rakibi Tarkan Serbest'e faul yaptığı gerekçesiyle Chico'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45+4'üncü dakikada, Hakan Özmert'in serbest atışında kale önüne düşen topa Celustka, kafa vurdu. Topu kaleci Ramazan son anda kornere gönderdi.

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

75'inci dakikada sol kanattan kale önüne yapılan ortayı iyi takip eden Koita'nın vuruşunu kaleci Boffin uzanarak kornere gönderdi.

84'üncü dakikada Hakan Özmert'in pasında topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Özkan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin solundan auta gitti.

85'inci dakikada Hajradinoviç'in soldan kale önüne ortasında Perica'nın vuruşunda top kaleci Boffin'in ayaklarından geri döndü. Dönen topu önünde bulan Perica'nın şutu az farkla auta çıktı.

86'ncı dakikada Amilton'un ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

ANTALYASPOR: 1 - KASIMPAŞA: 0

STAT: Antalya

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego Angelo, Cissokho, Charles, Chico, Fredy (dk.71 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Amilton (dk.88 Yekta Kurtuluş), Mevlüt (dk.59 Doğukan)

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Josue SA (dk.46 Hajradinovic), Veigneau (dk.79 Perica), Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan Serbest, Karim Hafez (dk.75 Özgür Çek), Trezeguet, Koita

GOL: dk.23 Mevlüt (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: dk.43 Chico (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Popov, Sadiku (Kasımpaşa); Amilton, Diego Angelo (Antalyaspor)