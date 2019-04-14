Derbiye yoğun ilgi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakasını 44 bin 672 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi 44 bin 672 biletli seyirci takip etti. Müsabakada Fenerbahçeli taraftarlar takımına her an destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölgede takımlarını son ana kadar destekledi.