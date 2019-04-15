Ümraniyespor deplasmanda galip

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bornova Stadı'nda Altınordu ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Ümraniyespor, 67. dakikada Vasilogiannis ve 84. dakikada Kerim Alıcı'nın kendi kalesine attığı golle rakibini 2-1 geçmeyi başardı.

ALTINORDU: 1 - ÜMRANİYESPOR: 2

STAT: Bornova

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert (dk. 68 Okan Derici), Enes Kubat (dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Alican Özfesli (dk. 77 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 84 Leandrinho), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu (Dk. 86 Muhammed Gönülaçar), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek (Dk. 90+3 Bahadır Taşdelen)

GOLLER: dk. 56 Anıl Koç (Altınordu); dk. 67 Vasilogiannis, dk. 84 Kerim Alıcı (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: dk. 75 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar (Altınordu); Emircan Altıntaş, Leandrinho, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)