Andre Ayew görev başına

Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı derbide 1 puanı kurtardı. Ancak Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado’yu kaybetti.

Mehmet Ekici’nin de cezası, Frey’in ise sakatlığı devam ediyor. Bu nedenle pazar günü Alanya ile deplasmanda oynanacak mücadelede kadro büyük ölçüde değişecek.

Sol bekte İsmail Köybaşı’nın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvet için ise Andre Ayew 1 numaralı aday. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Swansea’de ileri uçta görev yapmıştı. Ersun Yanal’ın da golcü yokluğunda tercihini tecrübeli oyuncudan yana kullanacağı öğrenildi.

Eljif Elmas, derbi performansıyla formayı kaptı. Haftalardır kötü oynayan Tolgay Arslan, Galatasaray karşısında da döküldü. Ersun Yanal, Alanya’da Tolgay’ı kulübeye çekip Zajc’ı oynatabilir.