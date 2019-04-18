Deivid resmen açıkladı: "Fenerbahçe'yle görüştük

Dört sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de adını unutulmazlar yazdıran Deivid, ülkesinde yayım yapan UOL Esporte adlı internet sitesine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Futbolu bıraktıktan sonra girişimci olan 39 yaşındaki Sambacı, Sarı Lacivertliler'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de bir idole dönüştüm. Zaten kulübün tarihinde de pek çok Brezilyalı var. Didi'den saymaya başlarsak Sebastiao Lazaroni, Carlos Alberto Parreira ve son olarak da Zico bu takımda görev yaptı. Oyuncular bazında da Washington, Simao, ben, Alev, Edu Dracena, Marco Aurélio, Vederson ve Roberto Carlos'un isimlerini sayabiliriz. Hatta Diego Lugano ve Maldonado da bence Brezilyalı."

"2007-2008 sezonundaki kadro, kulüp tarihinin en iyilerinden biri. Takım, o sezona dek Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başaramamıştı ama biz, çeyrek finale kadar yükseldik. Zico'yla çalışmak her zaman büyük bir zevkti. O, dahiyane bir insan. Onunla karşılaştığımda titrediğimi hatırlıyorum."

"Fenerbahçe yönetimiyle hâlen görüşüyoruz. Kulüp için burada çok oyuncu izledim ve bazı oyuncuların da transferini gerçekleştirdim. Son olarak kendileriyle Sao Paulo'da olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Brezilya pazarını takip etmek, beni de mutlu ediyor."