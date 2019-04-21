İşte Ersun Yanal'ın Tolgay kararı

Teknik direktör Ersun Yanal, orta sahada Tolgay Arslan’dan vazgeçmiyor. Son dönemde formsuz görüntüsüyle eleştirilen tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde de kenara gelmişti.

Ancak derbideki bu değişikliğe rağmen Ersun Yanal, Tolgay’dan vazgeçmiş değil. Bugünkü Alanyaspor maçında da 28 yaşındaki oyuncu ilk 11’de yer alacak. Özellikle pas oyununda Tolgay’ın yaptıklarının teknik heyet için kritik önemde olduğu ifade edildi.

Yanal’ı ayrıca bugünkü maç öncesi zor bir karar bekliyor. Başarılı çalıştırıcı, orta sahada Miha Zajc ve Eljif Elmas arasında tercih yapmak durumunda. Zajc antrenmanlarda çok etkili göründü. Ancak derbi maçta attığı gol ve moralli olması sebebiyle Eljif’in bir adım daha önde olduğu kaydedildi.