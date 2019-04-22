Balıkesir'den 7 gollü galibiyet

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 7-1 kazandı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içinde Foxi’nin ortaladığı topa Glumac’ın kafa vuruşunda top kale direği yanından auta çıktı.

17. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Glumac’ın ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Steve Beleck’in plasesi kaleci Ferhat’ın solundan filelerle buluştu. 1-0

20. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştıramayan Karabük defansı topu Foxı’nin önüne bıraktı. Foxi düzgün bir vuruşla golü attı. 2-0

29. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında sağ kanattan ortalanan topa Arif Bostancı’nın kafa vuruşunda kaleci Vukovic çelerek, golü önledi.

36. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Foxi’nin şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Mahatma Otoo düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-0

39. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Foxı’nin pasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 4-0

45. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Nizamettin Çalışkan’nın ortasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 5-0

45+1. dakikada Balıkesirspor atağında Sedat Şahintürk’ü kaleci Ferhat düşürdü. Hakem Yakup Özhan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Nizamettin Çalışkan topu ağlarla buluşturdu. 6-0

48. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ortasında Mahatma Otoo topu ağlarla buluşturdu. 7-0

75. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında atılan uzun topu Batuhan Kurt kaleci Asil Kaan’ın üzerinden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 7-1



Stat: Atatürk

Hakemler: Yakup Özhan xxx, Engin Erdem xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx (Asil Kaan dk. 51 xx), Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xxx (Muhammed Ali dk. 46 xx), Nizamettin Çalışkan xx (Oğuzhan Çapar dk. 60 xx), Foxi Ketheovama xx, Sedat Şahintürk xx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xxx

Yedekler: Atilla Özmen, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Kağan Kayalı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x (Furkan Kaçar dk. 58 x), Fatih Tultak xx (Sezer Gündüz dk. 81 ?), Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Doğukan Sabih xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Batuhan Kurt xx, Cihan Aydın xx, Arif Bostancı x (Ahmet Karadayı dk. 58 x), Berk Kervankıran xx

Yedekler: Oğuz Eken, Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Ali Kemal

Teknik Sorumlu: İlhan Özer

Goller: Steve Beleck (dk. 17, 39 ve 45), Foxi Ketheovama (dk. 20 ve 48), Mahatma Otoo (dk. 36), Nizamettin Çalışkan (dk. 45+1) (Balıkesirspor Baltok), Batuhan Kurt (dk. 75) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Doğukan Sabih, Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Nizamettin Çalışkan, Muhammet Ali (Balıkesirspor Baltok)