Ryan Babel: Bazı görüşmeler yapılıyor

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz gazetesi Daily Mail'a konuştu. Hollandalı oyuncu, Fulham'la sadece 6 aylık sözleşme imzaladığını ve sezon sonunda ayrılacağını söyleyerek şunları kaydetti: "Menajerim transferimle ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Doğru karar vermem gereken zamandayım. Eğer şanslı olursam ve hak kazanırsak EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile mücadele etmek istiyorum. Bu yüzden doğru kararı vermem gerekiyor. Premier Lig'de kalma şansım olursa benim için harika olur. Ailem ve kendim için doğru kararı vermem gerekiyor." Babel'in adı, önce Galatasaray'la ardından da Fenerbahçe ile anılmıştı.