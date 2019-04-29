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Galatasaray, liderlik için Konya'da... İşte ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray kritik maçta karşı karşıya gelecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 18:44

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, yarın istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.

Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabar

Cumhuriyet İMECESİ

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