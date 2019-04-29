Galatasaray, liderlik için Konya'da... İşte ilk 11'ler

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.
Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabar