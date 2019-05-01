Liverpool taraftarına polis şoku

Şampiyonlar Ligi eşleşmesi için İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan Liverpool taraftarları polisle problem yaşadı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, polisin uygulamalarına mukavemet gösteren 6 Liverpool taraftarı tevkif edildi. Taraftarların polise bazı objeler fırlattığı ve büyük gruplara karşı düzeni sağlamaya çalışan polise direndiği de gelen bilgiler arasında. İspanya polisi, yaşanan olaylarda bir memurun yaralandığını aktardı. Liverpool ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma bugün saat 22.00'da oynanacak.