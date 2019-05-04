Galatasaray'dan derbi öncesi müthiş gelir

Cim Bom’un kasası doldu... Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanacak sezonun en kritik derbisinin tüm biletleri tükendi. Dev mücadeleyi tribünlerde 52 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, özellikle kombine sahiplerine çağrı üstüne çağrı yaparak, stada gelemeyecek olanlardan biletlerini tek maçlığına transfer etmelerini istiyor. Satışa çıktıktan sonra 2 gün içinde tükenen biletlerle birlikte, Galatasaray 5 milyon Lira’yı kasasına koymuş oldu.

Boş localar da kiralandı

18 bin biletten 3.7 milyon Lira, boş olan 43 locayı kiralayarak 1 milyon Lira, Beşiktaş tribününden de 372 bin TL gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, tam da nakit ödemeye ihtiyaç duyulan günlerde rahat bir nefes almış oldu. Maç günü stat yanındaki mağazadan yapılacak alışverişlerle birlikte, Galatasaray’ın elde ettiği derbi geliri daha da artacak.

Kaynak: Fanatik